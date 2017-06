PULS ist das junge Programm des Bayerischen Rundfunks. Im Radio, im Fernsehen, im Netz – und in echt. Wir sehen uns unter freiem Himmel!

Something is wrong. Response takes too long or there is JS error. Press Ctrl+Shift+J or Cmd+Shift+J on a Mac.

Amont Gastro GmbH

Chiemseestraße 17

D-83278 Traunstein

Telefon: 0861-2092651

Telefax: 08621-2092652

info@amont-gastro.de

Geschäftsführer: Alexander Wolff, Helmut Würtz

Amtsgericht Traunstein HRB 24414, USt. ID-Nr. DE 300 1200 70

HAFTUNGSHINWEIS

Trotz sorgfältiger, inhaltlicher Kontrolle übernehmen wir keine Haftung für die Inhalte externer Links. Für den Inhalt der verlinkten Seiten sind ausschließlich deren Betreiber verantwortlich.

NUTZUNGSDATEN

Um unsere Webseite fortlaufend inhaltlich, technisch und strukturell zu optimieren, speichern wir zu rein analysetechnischen Zwecken Daten über einzelne Zugriffe auf unsere Webseite. Hierbei werden folgende Daten erfasst: Die Typbeschreibung des verwendeten Webbrowsers, die anfordernde Seite, der Dateiname, Datum und die Uhrzeit der Anfrage, die übertragene Datenmenge, der Zugriffsstatus (Datei übertragen, Datei nicht übertragen) und die anonymisierte IP-Adresse des anfragenden Rechners [verkürzt um die letzten drei Stellen]. Alle zuvor aufgeführten Daten werden gemäß Telemediengesetz (TMG) anonymisiert gespeichert. Die Anlegung eines personenbezogenen Nutzerprofils ist nicht möglich.

FOTO- UND FILMAUFNAHMEN

Auf dem Festival werden durch die Medien und/oder den Veranstalter Foto- und Filmaufnahmen erstellt, vervielfältigt und z.B. für aktuelle Berichterstattungen bzw. Dokumentationen via Print, DVD, TV und/oder Internet verbreitet. Mit dem Betreten des Festival- und Campinggeländes erklärt sich jeder Besucher damit einverstanden, dass diese Aufnahmen auch die Person des Besuchers abbilden und für die vorgenannten Zwecke entschädigungslos genutzt werden dürfen.

TICKETS

Die Eintrittskarte ist nach ihrer Entwertung nicht mehr übertragbar. Ein gewerblicher Weiterverkauf der Tickets ist nicht gestattet. Die Tickets dürfen nicht zu einem höheren Preis als dem aufgedruckten Ticketpreis zuzüglich nachgewiesener Gebühren, die beim Erwerb des Tickets berechnet worden sind, privat veräußert werden. Ein Verstoß gegen diese Bedingung führt zum entschädigungslosen Verlust der Zutrittsberechtigung, d.h. das Ticket verliert in diesem Fall seine Gültigkeit, und der Veranstalter ist zum entschädigungslosen Entzug der Eintrittskarte berechtigt.

RETARGETING UND REMARKETING – ODER „ÄHNLICHE ZIELGRUPPEN FUNKTION“

Diese Internetseite verwendet als Retargeting-Technologie DoubleClick-Remarketing-Pixel, einen Dienst der Google Inc. („Google“). Diese Dienste ermöglichen es uns, Besucher der Chiemsee Summer Webseite mit gezielter Werbung zu unseren Produkten anzusprechen. Diese Form der Werbung erfolgt vollkommen pseudonym. Wir können Sie also nicht individuell zurückverfolgen. Die Einblendung der Werbemittel auf den Webseiten unserer Partner erfolgt via Google AdWords auf Basis einer Cookie-Technologie („DoubleClick Cookie“) und des vorigen Besuchs der Chiemsee Summer Website. Die Partner (mit Ausnahme von Google) erhalten keine Informationen über die im Cookie gespeicherten Daten. In dem Cookie wird neben der IP Adresse des verwendeten Computers eine ID Nummer gespeichert, mit der Google ermitteln kann, wie häufig Sie welche Webseite aufgerufen haben. Es werden außer der IP-Adresse keine weiteren personenbezogenen Daten wie E-Mail Adressen, Firmennamen oder Telefonnummern gespeichert. Die im Cookie gespeicherten Daten werden nicht mit anderen personenbezogenen Daten zu Nutzerprofilen zusammengeführt. Sie können die Installation der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software durch DoubleClick-Remarketing-Pixel auf der Deaktivierungsseite für DoubleClick oder Deaktivierungsseite der Netzwerkwerbeinitiative entfernen. Ferner haben Sie das Recht zum Widerspruch gegen diese Regelung. Durch die Nutzung dieser Website ohne die Durchführung der vorstehenden Unterdrückungsfunktionen erklären Sie sich mit der Bearbeitung der über Sie erhobenen Daten durch Google und der Werbeschaltung in der zuvor beschriebenen Art und Weise und zu dem zuvor benannten Zweck einverstanden.

KEINE WEITERGABE VON DATEN AN DRITTE

Personenbezogene Daten werden nicht an Dritte übermittelt. Wir werden die freiwillig zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten nur für die mitgeteilten Zwecke erheben, verarbeiten und nutzen. Eine Übermittlung an auskunftsberechtigte staatliche Institutionen und Behörden erfolgt nur im Rahmen der einschlägigen Gesetze bzw. sofern wir durch eine gerichtliche Entscheidung dazu verpflichtet sind.

SPEICHERUNG PERSONENBEZOGENER DATEN

Wir speichern die personenbezogenen Daten nur solange die gewünschten Leistungen genutzt werden. Nach der Zweckerfüllung/Leistungserbringung werden die Daten gelöscht. Alle übermittelten personenbezogenen Daten werden sicher und in Einklang mit der geltenden Datenschutzgesetzgebung gespeichert. Wir sind bemüht, personenbezogenen Daten durch Ergreifung aller technischen und organisatorischen Möglichkeiten so zu speichern, dass sie für Dritte nicht zugänglich sind. Bei der Kommunikation per E Mail kann die vollständige Datensicherheit unsererseits nicht gewährleistet werden. Wir empfehlen bei der Übermittlung von vertraulichen Informationen den Postweg.

COOKIES

Die Internetseiten verwenden an mehreren Stellen so genannte Cookies. Sie dienen dazu, unser Angebot nutzerfreundlicher, effektiver und sicherer zu machen. Cookies sind kleine Textdateien, die auf dem Rechner des Nutzers abgelegt werden und die der Browser speichert. Die meisten der von uns verwendeten Cookies sind so genannte „Session-Cookies“. Sie werden nach Ende des Besuchs automatisch gelöscht. Cookies richten auf dem Rechner keinen Schaden an und enthalten keine Viren.

HTTPS://VERSCHLÜSSELUNG

Wir setzen auf einigen unserer Seiten ein Verschlüsselungsverfahren ein, um Nutzerdaten vor unerwünschten Zugriffen zu schützen. Alle Angaben werden dann vom Rechner des Nutzers zu unserem Server und umgekehrt mittels einer 128 Bit SSL-Verschlüsselung (Secure Socket Layer) über das Internet übertragen. In der der Statusleiste des Browsers ist dann das Schloss-Symbol geschlossen - die Adresszeile beginnt mit https://. Wir verzichten auf eine Verschlüsselung, wenn lediglich allgemein Informationen ausgetauscht werden.